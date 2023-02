Ozzano: dipendente infedele in tabaccheria, via sigarette e accessori per rivenderli ad amici e parenti

E' accusato di appropriazione indebita il cittadino italiano di 54 anni che nei giorni scorsi è stato denunciato dai carabinieri dopo alcune verifiche. I fatti si riferiscono a una tabaccheria di Ozzano, dove l’uomo era impiegato.

Secondo quanto riportato dai titolari dell'esercizio commerciale, il 54enne in questione avrebbe in più occasioni asportato piccolissime quantità di merce di vario ordine, ma in toto riguardante il mondo dei tabacchi (sigarette, sigari, cartine, filtri etc.) per poi custodirle in casa e rivenderle in un circuito informale fatto di amici, parenti e conoscenti. Ai militari sono bastate alcune verifiche e una successiva ispezione al domicilio dell’indagato per scoprire dove finiva la merce sparita dagli scaffali del piccolo emporio. Di qui la denuncia per l'uomo, secondo un primo riscontro incensurato.