Ozzano, sostituzione tubature: 2 febbraio Mercatale senz'acqua

Un intervento di sostituzione delle tubature renderà necessario, il 2 febbraio, la fornitura idrica alle utenze di Ozzano, da Mercatale a La Noce.



Nella giornata di martedì 2 febbraio l'erogazione dell'acqua verrà interrotta dalle ore 8,30 alle ore 14,30 circa, per tutte le residenze di via Idice da Mercate fino a frazione La Noce, comprese le vie laterali: via Mercatale-Settefonti, del Broaldo, del Partigiano, San Leo, del Grigio, degli Spicchi, etc. per . lavori di rifacimento della rete distributiva da parte di HERA.