Ozzano: a Ponte Rizzoli una nuova area di sgambamento

Inaugurata la nuova area di sgambamento nella frazione di Ponte Rizzoli, a Ozzano. Presenti il sindaco Luca Lelli e il vicesindaco Mariangela Corrado, che ha seguito in prima persona i lavori.

"In realtà un'area di sgambamento era già presente nella frazione- spiega la vicesindaco - ma era un'area sull'argine del rio Quaderna senza rete di delimitazione verso il rio per cui risultava pericolosa sia per i nostri amici a quattro zampe sia per le persone che andavano a passeggiare lungo l'argine e che potevano "scontrarsi" con un cane libero.

"L'Amministrazione ha accolto con favore le richieste dei cittadini- sottolinea il primo cittadino Lelli- ritenendole per altro giustificate, e appena è stato possibile è stata realizzata questa nuova area di sgambamento posta alla fine di via Eleonora Duse, dove abbiamo il centro civico. Si tratta di un'area completamente recintata, con cancelletto di accesso e molto ampia completa di panchine e fontanella.

Al taglio del nastro anche Spike, un incrocio fra un labrador e un pit-bull: il più veloce a correre sull'erba della nuova area.