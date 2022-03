Ozzano, vecchio fabbricato lascia il posto a un nuovo edificio commerciale: rigenerazione e nuovi posti di lavoro

Nell'ultimo consiglio comunale di Ozzano è stata deliberata una convenzione urbanistica di rigenerazione urbana sottoscritta con un privato, che prevede l'abbattimento di un vecchio fabbricato industriale di complessivi 3.500 mq. e relativa costruzione di un edificio commerciale di circa 2000 mq di superficie complessiva, di cui circa 1250 mq destinati alla vendita. Saranno a carico del soggetto realizzatore tutte le opere di urbanizzazione primaria quali gli accessi carrabili, i parcheggi con l'installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche, la realizzazione di aree verdi, gli allacci fognari ed alla rete idrica, di illuminazione pubblica e telefonica.

“Si tratta di un'area sulla Via Emilia alle porte del centro abitato, afferma il Sindaco Lelli che, pur trattandosi di aree di proprietà di privati, da tempo l'Amministrazione comunale stava seguendo e monitorando per riuscire a riqualificarla. Lasciare sul territorio dei fabbricati commerciali e industriali non utilizzati e ormai in disuso da tempo non è mai un bel biglietto da visita, continua il primo cittadino, in quanto rimandano un'immagine di trascuratezza e degrado. Anche se di proprietà di privati, ritengo che un'Amministrazione comunale attenta al proprio territorio debba intervenire per favorire e incentivare i privati, creando ovviamente le giuste condizioni, al recupero di tali aree. Ed e' cio' che abbiamo fatto in questo caso. Sono molto contento del risultato raggiunto, conclude il Sindaco, innanzitutto in quanto l'intervento verrà realizzato in tempi brevi mettendo a disposizione dei cittadini un nuovo punto vendita gestito da un'importante catena di supermercati e, fattore tutt'altro che trascurabile, verranno creati dei nuovi posti di lavoro".

"Investire sul territorio e dare un servizio al circondario di Bologna, andando incontro alle comunità è per la nostra azienda una priorità, spiega Alessandro Urban, Direttore Regionale Aspiag Service per l'Emilia-Romagna. Dopo gli importanti investimenti per l’Interspar di Imola ed il nuovo polo logistico di Castel San Pietro Terme arriva il nuovo punto vendita di Ozzano ad insegna Eurospar che ci vedrà impegnati affinché il taglio del nastro avvenga in tempo utile per poter festeggiare assieme il Natale 2022. Per questo supermercato, che ha un' area vendita di 1.250 mq, è prevista l'assunzione di circa 30 dipendenti. Ogni passaggio del percorso è stato condiviso con un'Amministrazione pubblica presente e attenta. La partecipazione per noi rappresenta un grande valore aggiunto, così come lo è per la cittadinanza".