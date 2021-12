Ozzano, guasto al riscaldamento alla scuola Ciari: "Stiamo facendo il possibile per risolvere il problema "

"Sappiamo che al momento le condizioni non sono ottimali ma stiamo facendo tutto il possibile per risolvere il prima possibile il problema". Il sindaco di Ozzano Luca Lelli fa un punto sul problema riscaldamento nella scuola primaria Bruno Ciari, dove da lunedì si registrano complicanze all'impianto. Di fatto, in tutto il primo piano dell'istituto è stato registrato un guasto sulla linea del teleriscaldamento, e al momento i tecnici stanno cercando di capire dove sia esattamente il problema.

"E' bene precisare che il problema investe solo il primo piano della scuola - sottolinea il sindaco - e i bambini delle aule di quel piano non sono totalmente senza riscaldamento perchè i termosifoni vengono comunque accessi in alcune ore, per garantire il mantenimento della temperatura previsto per legge. Poi, visto che alcune classi sono in Dad, alcune classi sono state spostate. Capiamo benissimo i disagi ma i tecnici stanno lavorando affinché il problema venga risolto.Sono state fatte già alcune prove per verificare dove sia il guasto, e a breve verificheremo se sia nell'impianto sotto terra. In questo modo, potremmo intervenire subito, e se i lavori fossero più grossi saranno svolti nel corso delle festività".

E conclude: "L'obiettivo di tutti individuare il punto della perdita e ripararlo nel minor tempo possibile. Al piano terra le aule non hanno alcun problema perché sono due impianti separati, perché i due livelli sono stati costruiti in anni diversi".