Ozzano: tenta truffa dello specchietto, ma danneggia l'altra auto e ne esce malconcio

Un uomo di 46 anni diversi presidenti alle spalle è stato denunciato per danneggiamento e tentata truffa dai carabinieri di Ozzano. I fatti si riferiscono probabile tentativo di truffa dello specchietto, andato in scena lo scorso 25 novembre. La potenziale vittima una signora di qualche anno più anziana dell'uomo e originale di Castel San Pietro Terme però non ha ceduto alle pressanti richieste dell'uomo mettendo così fine alla messinscena, chiamando i carabinieri.

A bordo di una Fiat 500 X l'uomo infatti ha insecnato un urto e poi cercato di far cadere la colpa sulla signora. In realtà i danni, peraltro provocati all'auto della donna stessa, erano stati causati dalle sei pietre che l'uomo aveva lasciato nei confronti del veicolo una Volkswagen Polo. Lo stesso quarantaseienne poi era sceso e con insistenza aveva chiesto conto -alcune centinaia di euro- di alcuni danni che lui stesso sosteneva di aver subito sul suo veicolo ma la signora dopo un primo momento di sconcerto ha capito che qualcosa di truffaldino era in corso e non ha esitato a chiamare il 112 .

I carabinieri hanno poi una volta arrivati identificato il soggetto trovato di numerosi precedenti analoghi al netto del tentativo di truffa male riuscito l'uomo ora dovrà rispondere del danneggiamento veicolo della donna.