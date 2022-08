Ozzano, Lega: "Al centro famiglie vi sono progetti per ragazzi disabili?"

"Presso il centro famiglie 'Casa Due Litri' di Ozzano sono stati avviati progetti dedicati ai bambini e ragazzi con disabilità fisiche o con difficoltà cognitive?".

È il quesito che la Lega rivolge alla giunta regionale sulle attività della sede di Ozzano Emilia del centro famiglie "Casa Due Litri".

Il centro, facente parte della rete "Centro per le famiglie Savena-Idice" con sede principale a San Lazzaro di Savena, organizza numerose attività, fra cui spazi d'ascolto e mediazione familiare, incontri tematici su genitorialità e relazioni familiari, gruppi di aiuto e mutuo aiuto di genitori, assistenza ostetrico-ginecologica alle neo mamme e iniziative per bambini, ragazzi e adulti di riferimento.

Ritenendo importante diffondere in tutte le sedi il maggior numero di progetti offerti per garantire la massima inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità fisica o con difficoltà cognitive, il Carroccio chiede anche, in aggiunta al quesito principale, "se sono in previsione nel futuro progetti rivolti a bambini e ragazzi con disabilità fisiche o con difficoltà cognitive".