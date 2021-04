Pacco a casa di Bonaccini: due indagati per molestia aggravata

I carabinieri del reparto operativo di Modena, in collaborazione con la Digos, hanno denunciato due persone per il pacco consegnato ieri a casa del presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Come riferisce Ansa, i due sono iscritti nel registro degli indagati per molestia aggravata, nel fascicolo aperto dalla Procura di Modena.

La consegna del pacco, avvenuta ieri presso alla sua abitazione di Campogalliano, sarebbe stata filmata dagli stessi attivisti che l'hanno eseguita. Il video circolerebbe da qualche ora sui social network, condiviso dagli stessi autori e ritrae sia i due attivisti privi di maschrina, sia l'intera scena della consegna del cartone, con sopra il foglio con scritto “Frode covid, mittente O.s.s., bimbi, famiglie, aziende, popolo italiano (rispettoso della Costituzione)”.

