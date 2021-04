Pacco sospetto a casa di Bonaccini, misure di sicurezza rafforzate

Nel primo pomeriggio di oggi due uomini si sono recati nel modenese, presso l'abitazione del presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dove hanno lasciato un pacco di cartone con sopra un foglio con su scritto 'Frode Covid', dicendogli, fra le altre cose, che gli ospedali sarebbero vuoti e che si toglie lavoro alle persone.

Il presidente Bonaccini ha immediatamente allertato i carabinieri, lasciando su loro consiglio il pacco fuori casa. I militari hanno avuto modo di verificare il contenuto non pericoloso: cartacce e pannolini sporchi. Adottate misure per rafforzare la sicurezza di Bonaccini e della sua famiglia.

I messaggi di solidarietà

Tanti i messaggi di vicinanza e solidarietà al presidente Bonaccini, a partire dal ministro della Salute Speranza che scrive: "Il nemico è il virus, non chi lo combatte ogni giorno". E poi la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, che esprime solidarietà e amicizia al governatore.

"Solidarietà al presidente della Conferenza delle Regioni per l’intimidazione subita. Il ruolo dei governatori e degli amministratori locali è stato fondamentale in questi mesi di pandemia, il lavoro sui territori è decisivo per contenere il Covid", queste le parole della ministra Mariastella Gelmini.

Un caro abbraccio a @sbonaccini

Il nemico è il virus. Non chi lo combatte ogni giorno. — Roberto Speranza (@robersperanza) April 5, 2021

Anche la capogruppo del pd alla Camera, Debora Serracchiani, scrive su twitter: "Fatti del genere vanno condannati senza incertezze. A chi si sta prodigando per tutelare la salute di tutti e per uscire da questa terribile pandemia il nostro pieno sostegno".

"Col Coronavirus non si scherza: siamo vicini al Presidente Stefano Bonaccini - afferma Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia - che questo pomeriggio ha visto violare la sua intimità domestica e la sua sicurezza personale. Siamo molto critici su come l'Emilia-Romagna ha gestito e sta gestendo l'emergenza: i numeri -oggi ricoveri di nuovo in aumento - ci danno drammaticamente ragione, ma siamo i primi a condannare minacce e “goliardate” che non fanno che peggiorare il già grave clima in cui viviamo. Il Coronavirus è una tragedia che va affrontata con serietà senza pagliacciate, e le persone vanno sempre rispettate in primo luogo chi rappresenta istituzioni in prima linea nella tutela della nostra salute".