Corteo per la pace e Anti Nato davanti San Francesco "Restiamo uniti. No alla guerra"

Protesta anti Nato in piazza San Francesco. Parte dell’estrema sinistra bolognese si è riunita venerdì sera per chiedere la pace e la fine delle guerre. Ad aver partecipato sono una settantina di manifestanti appartenenti ai gruppi come Rifondazione Comunista, Sinistra Unita per Bologna, Potere al Popolo, Unione Popolare, il Partito Comunista Italiano, Giovani Comunisti, la Federazione Giovanile Comunista Italiana, Max 21, Pratello esiste e 20 pietre. “In questo momento dobbiamo restare Uniti e dire no alla guerra, sì alla pace” dicono al megafono davanti ad una vasta platea di passanti e sostenitori.

Perché Anti-Nato

“Noi consideriamo l'Alleanza atlantica come antistorica, dato che la guerra fredda è finita da un pezzo e al momento è la fonte dei principali conflitti nel mondo” ha dichiarato Riccardo Gandini, portavoce provinciale di Giovani Comunisti. “Si sa che si è cercato di intavolare trattative tra la Russia e l'Ucraina, ma il governo ucraino subisce le forti pressioni dell'Occidente per non andare a trattare con i russi e continuare la guerra. Nel frattempo, - ha raccontato il giovane a Bologna Today - la Nato, si è allargata a diversi altri paesi e l'ex blocco sovietico, contravvenendo agli accordi che si fece alla fine guerra fredda”.

La situazione Palestinese

Secondo i presenti la Nato sarebbe responsabile anche di una buona parte dell’instabilità in Medio Oriente partendo dall’Israele che vedono come stato non legittimo. “L’Israele è uno Stato che basa la sua legittimità solo sull'uso delle armi che sono sempre fornite dagli Stati Uniti, senza l'appoggio americano Israele non esisterebbe. Pensiamo – continua Gandini - soprattutto sulla Palestina che l'unica soluzione possibile, anche se purtroppo è sempre più difficile da realizzare, sia di un unico Stato laico palestinese, in cui possono convivere tutte le religioni. La soluzione teocratica israeliana non ci piace, così come ovviamente le realtà più islamiste”.

Il conflitto in Palestina “con la sua economia di guerra imposta nel nostro paese, sta distruggendo il nostro welfare state, sta imponendo tagli all'istruzione, alla sanità, a danno soprattutto dei ceti meno abbienti, degli sfruttati, di coloro che subiscono già contratti, con dei cavilli che fanno schifo, che subiscono tagli ai diritti, al diritto di sciopero, al diritto di costituire i sindacati, al diritto di fare Assemblea come dovrebbe essere garantito dalla nostra Costituzione” hanno ribadito in un discorso al corteo che è stato seguito da degli applausi appassionati.

L’altra richiesta dei manifestanti è quello di mettere fine agli accordi in varie università per tirocini e master presso la Nato visto il loro coinvolgimento nel “prolungamento” di vicende belliche spesso causate da“motivi economici e conseguenti crisi dei migranti, crisi economica e povertà”.