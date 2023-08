Ucraina, il Comune di Bologna firma l’appello per il “cessate il fuoco”

Presa di posizione da parte del Comune di Bologna che ha approvato una delibera comunale per l’immediato “cessate il fuoco” in Ucraina e per il disarmo nucleare nel mondo. Un impegno per la pace già testimoniato dall’adesione all’iniziativa dell’associazione “Costruttori di pace”, con l’appello consegnato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella nello scorso settembre del 2022.

Come scrive l’agenzia Dire, ora il Comune può fregiarsi del titolo “Ente locale per la pace” insieme ad altri comuni come Reggio Emilia, Livorno e Lecce. “L’appello vuole essere un segnale necessario in questo particolare momento, poiché alcuni schieramenti politici, che hanno silenziato il tema del conflitto in Ucraina durante la campagna elettorale, continuano a individuare nelle sanzioni e nell'invio delle armi l'unica soluzione possibile, rinunciando a farsi parte attiva in Europa di iniziative di garanzia tramite l'Onu" scrivono i promotori dell’appello. Parallelamente, viene lanciata l’idea di un ministero per la Pace, affinché venga considerato un valore “costituente e irrinunciabile per la nostra Repubblica”. Infine, al Capo dello Stato si chiede che l'Italia "si faccia promotrice di un processo costituente che rilanci l'ambizione di dotare l'Europa di una Carta fondamentale che poggi sulla pace, sul ripudio della guerra, sulla cura della Terra, sul rapporto con la natura, sulla fratellanza, sulla solidarietà interna e internazionale e sul superamento delle disuguaglianze e dei privilegi”.

Disarmo nucleare

Inoltre, nella delibera, il Comune si schiera al fianco della campagna “Italia, ripensaci”, promossa dalla Rete italiana pace e disarmo e dalla campagna Senzatomica, contro la diffusione delle armi atomiche. Inoltre, è stato anche sottoscritto l’Appello alle città a favore del Trattato di proibizione delle armi nucleari promosso in tutto il mondo da “International campaign to abolish nuclear weapons”, che nel 2017 ha vinto il Nobel per la pace. Parallelamente, Palazzo d’Accursio ha confermato il proprio impegno per le prossime iniziative per la pace su campo nazionale, come ad esempio il comitato cittadino 'Europe for Peace', la Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità, la Marcia della pace e dell'accoglienza di Bologna e altre iniziative dell'associazione Portico della Pace in rete con diverse associazioni del territorio.