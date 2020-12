Dall'amore per gli animali, nasce "PacoMobile": "Un cane mi ha indicato la strada"

"Da una parte siamo sempre più impegnati, dall'altra sempre più persone possiedono più animali, io cerco di aiutarle a passare insieme più tempo di qualità".

L'idea di Valentina, 26 anni, residente in provincia di Bologna, si chiama "PacoMobile" e viene da lontano, da una casa in campagna e dall'arrivo di diversi cagnolini e poi di Paco: "IL cane, quel cane che mi ha fatto prendere consapevolezza al 100% di quella che sarebbe stata la mia strada... "

"Cosa vuoi fare da grande? Voglio avere tanti animali"

"Ho sempre vissuto con cani e gatti, e quando mi chiedevano 'cosa vuoi fare da grande?' Rispondevo: 'Voglio avere tanti animali' - ha detto Valentina a BolognaToday, ed è proprio questo desiderio che l'ha portata a mettere in piedi un servizio di trasporto per animali domestici, con educazione di base, puppy class (incontri di socializzazioni tra cuccioli - ndr) e consulenza pre e post affido - sono diventata anche educatrice cinofila e sto prendendo l'abilitazione per coadiutore negli interventi assistiti con gli animali, la pet therapy in pratica. Anche se ho iniziato in un periodo poco fortunato, per via del covid, cerco comunque di sgravare i proprietari da alcuni impegni facendo sì che trascorrano più tempo di qualità con i propri animali".

Come funziona PacoMobile? "Si può prenotare via telefono, via facebook o mail" e "il servizio è rivolto a ogni proprietario e a ogni animale trasportabile in auto. Il costo è basato sul chilometraggio, un po' come i taxi".

Quando interviene PacoMobile? "Se ad esempio un gatto, una cane o anche un furetto deve esse portato dal veterinario o alla toelettatura oppure da un vicino di casa ... PacoMobile può accompagnare anche il proprietario, a Bologna e in tutta la provincia".

Ovviamente si fa fronte anche all'emergenza: "In quel caso si tratto di un servizio personalizzato e viene organizzato in base alla necessità", sottolinea Valentina.

Come hai organizzato l'auto? "Con appositi trasportini e rete per cani". E se l'animale è aggressivo o agitato? "In quel caso, per il cane, è obbligatorio l'uso della museruola".