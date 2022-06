Caso Padel alla Barca. "Via il calcetto? È business altro che sociale"

Esplode la rabbia al Tennis club Nettuno, realtà che gestisce gli impianti sportivi in via Fancelli, in zona Barca a Bologna. A scatenare le ire dei circa 250 soci, storici gestori del complesso, la delibera del quartiere Borgo-Reno che lo scorso 26 maggio ha scartato il loro progetto di riqualificazione in favore dei 'rivali' del Nettuno sport center.

"Quando siamo arrivati sessant'anni fa il luogo era una discarica. Abbiamo piantato persino gli ulivi e non ci siamo mai messi un soldo in tasca. Ma è tutto del Comune e oggi si vuole cambiare", si sfogano i membri dell'associazione. In particolare "si preferisce cancellare un campo da calcetto dove vengono i bambini per fare tre campi da padel".

Una scelta che porterebbe il tennis club ("non è mica come quello dei Giardini Margherita, noi abbiamo gli anziani che giocano a carte") verso una gestione più improntata al guadagno nei prossimi vent'anni. Questa infatti è la scadenza che verrà prevista dalla prossima convenzione che verrà firmata al termine dell'iter. Ma il primo round l'ha vinto il Nettuno sport center. Una scelta che Fratelli d'Italia ha impugnato votando contro in Consiglio di quartiere e contestato pubblicamente in Comune insieme a soci del Nettuno tennis club.

"C'è una scelta politica alla base - assicura il capogruppo Fdi in Comune Francesco Sassone - noi siamo a favore della riqualificazione del centro ma è una cosa gravissima che altre opere inserite nel progetto del Nettuno tennis club, come la riqualificazione della bocciofila, siano state considerate non di interesse dell'amministrazione.

A suscitare i dubbi di Fratelli d'Italia sono i numeri della decisione. Mentre i vecchi gestori prevedevano un investimento da 592.000 euro, il progetto vincitore si ferma a 423.000 euro, prevedendo però entrate molto superiori (64.500 contro 40.000 in quote associative, 841.000 totali all'anno contro 461.000).

Il nuovo gestore "farebbe tariffe più alte e non riconoscere un euro all'amministratore, contro i 18.000 euro di concessione del Nettuno tennis club", sottolinea il capogruppo Fdi al Borgo-Reno Domenico Nobile. I vecchi gestori avevano previsto inoltre una quota più alta (15.000 contro 5.000 euro) all'anno per manutenzioni straordinarie.

La consigliera comunale Fdi Manuela Zuntini esprime la "preoccupazione che nella assegnazione venga realmente tutelato l'interesse pubblico", visto che "sul piano tecnico c'è disparità tra le due proposte". Zuntini rileva infatti "forti criticità sulla sostenibilità finanziaria della nuova proposta, che prevede un aumento di tutte delle tariffe a sfavore dei cittadini".

L'assessora Li Calzi: "I gestori assegnati con bando"

Il progetto presentato da Nettuno sport center per l'impianto sportivo della Barca ha vinto perché più "sostenibile" finanziariamente, con migliori condizioni per i lavoratori e, sì, anche per i nuovi campi da padel, "strutture sportive ad oggi carenti nel panorama cittadino".

Parola di Roberta Li Calzi, titolare dello Sport e del Bilancio nella giunta Lepore, che replica agli attuali gestori degli impianti che hanno protestato oggi in Comune e a Fratelli d'Italia, che ha fatto sua la loro battaglia. Li Calzi, per quanto riguarda il destino del centro sportivo di via Fancelli, esordisce sottolineando che il Comune non ha scelto i futuri gestori degli impianti, "che vengono assegnati con un bando ad evidenza pubblica".

Invece "si limita ad individuare il progetto di pubblica utilità ritenuto di maggior interesse. È sulla base di questo criterio che è stato selezionato il progetto proposto dalla società sportiva Nettuno Sport Center. L'attuale gestione, se lo riterrà, potrà partecipare al bando ad evidenza pubblica, che ricordo essere aperto a tutti".

"Trovo, invece - aggiunge l'assessora a Bilancio e Sport - poco comprensibili le critiche mosse dall'opposizione su una presunta 'scelta politica' contro Tennis Club Nettuno. Dopo quasi quarant'anni ininterrotti di gestione di uno spazio pubblico credo sia difficile sostenere che ci siano pregiudizi nei loro confronti. Semplicemente è stato scelto il progetto sportivo e di riqualificazione più coerente con le esigenze del territorio: da una maggior attenzione ai più piccoli, con la promozione verso le scuole primarie e secondarie dell'attività del centro sportivo (quindi esattamente l'opposto di quanto sostiene chi oggi vede non accolta la propria proposta) a programmi dedicati all'integrazione sociale e di persone con disabilità".

Oltre a questo, afferma ancora Li Calzi, "è stata premiata la proposta con una maggiore sostenibilità finanziaria e che garantisce migliori condizioni per i lavoratori, anche in termini di remunerazione". Infine, conclude l'assessora comunale, "è stato valutato positivamente il soddisfacimento della rilevante domanda sportiva di campi da padel, strutture sportive ad oggi carenti nel panorama cittadino, la cui realizzazione è prevista entro il primo anno di concessione". (Dire)