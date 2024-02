Ergastolo per Padovani, la sorella di Alessandra: "Giustizia fatta". Ma il 2024 è iniziato malissimo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Alessandra non c'è più, io come faccio". Un pianto liberatorio e dolorosissimo alla fine della lettura della sentenza della Corte di Assise di Bologna quello di Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, ammazzata il 23 agosto del 2022 da Giovanni Padovani, condannato all'ergastolo.

"Non è bello dare un ergastolo - ha detto - ma se uno se lo merita bisogna dare pene severe: oggi è stata fatta giustizia per mia sorella". Stefania ha vissuto in prima persona l'aggressione: era al telefono con Alessandra quella sera, quando, sotto casa, Padovani prima la prese a calci e pugni, poi la colpì con una panchina e la finì a martellate.

Ieri, dopo una camera di consiglio durata due ore i giudici hanno accolto le richieste avanzate un mese fa dalla procuratrice aggiunta Lucia Russo e dalla sostituta Francesca Rago, riconoscendo anche la sussistenza delle aggravanti contestate all'imputato (stalking, premeditazione, motivi abietti e futili e legame affettivo con la vittima) pronunciando al sentenza sperata: il carcere a vita.

In aula era presente anche il sindaco Matteo Lepore: "Tutte le donne di questa città che devono sapere di avere il Comune di Bologna sempre al loro fianco. Per Alessandra, per sua sorella Stefania, per tutta la famiglia e per tutte le donne. Era importante esserci oggi, al loro fianco per il pronunciamento della sentenza - ha commentato - Come Comune ci eravamo costituiti parte civile in questo processo insieme ai centri antiviolenza. La certezza della pena che è importante in un Paese che volta continuamente le spalle alle donne e alle loro vite". Almeno, in questo caso.

Come se non bastasse, Alessandra e i suoi familiari sono dovute passare anche attraverso la gogna dei social, e anche in questo caso gli "hater" sono stati portati alla sbarra.

15 anni è la condanna per il 32enne che nel giorno della Vigilia di Natale del 2022 picchiò e colpì alla gola con un paio di forbici l'ex compagna, davanti ai figlioletti, ferendola gravemente, in centro.

"Ci sono due famiglie distrutte"

Padovani, ha chiesto e ottenuto di rendere una dichiarazione spontanea, un intervento di poco più di otto minuti, nei quali il 28enne ex calciatore dilettante ha ribadito che al momento del delitto e nei mesi precedenti non era in grado di intendere e di volere, come sostenuto nel corso del processo dal suo legale Gabriele Bordoni. Sicuramente ha avuto ragione dicendo che "ci sono due famiglie distrutte a causa del sottoscritto, per un gesto gravissimo e imperdonabile - e sicuramente la condanna a vita non è una vittoria per nessuno - ma a mio parere per queste due famiglie non c'è stato rispetto da parte dei giornalisti: non c'è stato rispetto per Alessandra e per la sua famiglia - ha aggiunto - e nemmeno per mia madre, additata come madre di un assassino, ma anche lei è una donna", quindi secondo Padovani "hanno perso tutti: c'è una persona che ha sempre rigato dritto e che si era ritagliata spazi importanti con il lavoro e il sudore, e c'è una donna bella e molto intelligente che non c'è più".

"Se per voi nelle mie condotte c'è qualcosa di anormale, allora non lo merito. Io - ha insistito - non stavo bene, con la testa non c'ero più da mesi, e quando non ci sei più puoi commettere qualcosa di irreparabile". Dunque, ha concluso Padovani, "vorrei chiedere che oggi sia fatta giustizia, perché ho ammazzato una donna, ma senza essere influenzati dai media e dall'opinione pubblica".

Tra violenze e abusi, il 2024 è iniziato male

Se non quotidianamente, sicuramente a giorni alterni ci troviamo di fronte a notizia di maltrattamenti e abusi sulle donne, nella maggior parte dei casi, messi in atto da compagni, mariti o ex. Cercando di non "farci l'abitudine", parlarne è un'arma importante, il resto è compito delle istituzioni.

Il 2024 è iniziato malissimo quanto a stalking e violenze, dati che si prestano a una doppia lettura: da una parte, i maltrattamenti che non si arrestano, dall'altra la forza di denunciare. Dalle ustioni, alle violenze sessuali, ai ricatti, e poi l'ossessione, le minacce, i pedinamenti, non si contano.

Ci sono poi gli abusi compiuti da sconosciuti, anche giovanissimi. All'inizio dell'anno, sono stati condannati per violenza sessuale due minorenni che, nella notte tra il 28 e il 29 settembre scorso, avevano tentato di stuprare una donna di 32 anni in via delle Belle Arti. I due quindicenni, di origine straniera, avevano optato entrambi per il rito abbreviato. La scena si è ripetuta qualche sera fa, nella stessa via.

Sangue senza fine (anche) sul nostro territorio

Alessandra Matteuzzi, Anastasia Alashri, Natalia Chinni, Emma Pezemo, Chiara Gualzetti, Maria Rosa Elmi, Ilenia Fabbri, Saman Abbas, Atika Gharib, Tommasina Olina, Giuseppina Bellizzi, Patrizia Gallo, Barbara Fontana, Kristina Gallo, Rossana Jane Wade, Liliana Bartolini, Jamila Assafa, Maria Rosa Milani, Teodolinda Capitani, Silvia Caramazza, Augusta Alvelo, Norma (il cognome del figlio omicida è Ricini), Oriana Brunelli, Giulia Ballestri, Anna Lisa Cacciari, Marinella Odorici , mentre si attende il giudizio per Isabella Linsalata e la madre di lei, Giulia Tateo.

Sono le donne delle quali conosciamo i nomi, uccise da figli, mariti, compagni, conoscenti, ex, badanti e parenti sul nostro territorio.

I numeri, che devono far riflettere

Tra chi è impegnato nel quotidiano nella lotta contro le violenze, c'è la Casa delle Donne per non subire violenza, un'associazione nata da un gruppo di femministe che ha progettato un centro antiviolenza, aperto nel 1990, in grado di accogliere e aiutare concretamente le donne che subiscono soprusi.

Proprio i numeri da loro raccolti rimandano una fotografia di quanto il tema della violenza sulle donne sia profondamente da attenzionare anche sul nostro territorio.