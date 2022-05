Padre e figlio senza arti causa guerra in Siria: Mustafa e Munzir in visita a Budrio

Saranno in visita a Budrio padre e figlio Munzir e Mustafa El Nassyr, protagonisti della foto dell'anno di Mehmet Aslan 'Hardship of life'. A darne notizia è l'Ansa, che specifica come i due profughi siriani saranno ricevuti a palazzo comunale dal sindaco Maurizio Mazzanti.

Il babbo ferito da civile nella guerra in Siria e il bimbo nato senza arti a causa di una malformazione, probabilmente dovuta all'inalazione di gas tossici da parte della madre durante un bombardamento, Munzir e Mustafa resteranno nel budriese per un lungo periodo, accompagnati da un rappresentante della Caritas che ora si sta occupando del soggiorno dei due profughi a Siena. Per padre e figlio infatti la macchina della solidarietà di era mossa per fornire loro delle protesi adeguate, disciplina nella quale appunto il centro protesi Inail di Vigorso è all'avanguardia mondiale.