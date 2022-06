"VI ammazzo e vi butto nel pattume": i familiari fanno arrestare il patrigno

Un quadro di quotidiane minacce e violenze psicologiche da parte dell’uomo, peraltro dedito all’abuso di alcool. Anche per questo motivo uin 39enne è stato arrestato dai carabinieri di Bologna per maltrattamenti in famiglia.

All'uomo i militari sono arrivati ieri pomeriggio, quando i familiari hanno chiamato il soggetto perché molto spaventati dalle sue ultime minacce, violenze verbali rafforzate da un coltello, che lo stesso 39enne avrebbe poi impugnato.

Tutto si è consumato in un appartamento nel quartiere Borgo-Reno. Il soggetto, cittadino moldavo, avrebbe trovato da dire dentro casa per le faccende domestiche, apostrofando male un po' tutta la famiglia, composta dalla madre e da due figli, di cui uno maggiorenne.

“Ora prendo un coltello, vi ammazzo tutti e vi butto nella spazzatura” avrebbe detto il 39enne, spaventando uno dei ragazi che poi ha raggiunto i militari per primo. I Carabinieri sono quindi saliti in casa e dopo aver raccolto la testimonianza degli altri familiari, hanno ricostruito il triste quadro quotidiano. Informata immediatamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nel rispetto delle relative direttive impartite dal Procuratore, l’uomo è stato arrestato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e tradotto in carcere in attesa di comparire davanti al GIP. Esito simile per un analogo episodio a Monteveglio, dove però le accuse a carico di un padre di 82 anni sono di tentato omicidio: sul posto è stata sequestrata anche una mannaia.