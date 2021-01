Il PalaDozza si rifà il look per ospitare eventi: moquette in arrivo

Dalle partite di basket (o volley) agli eventi di altro genere, a partire da quelli musicali che nei mesi scorsi hanno consentito di salvare una parte della programmazione del Teatro comunale.

L'emergenza Covid ha trasformato la mission del PalaDozza di Bologna, ma si pone il tema di salvaguardare il terreno di gioco dell'impianto: tanto che il Comune si è mosso per acquistare una nuova moquette da impiegare negli allestimenti.

"A seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, il PalaDozza si trova ad ospitare un alto numero di iniziative culturali, spettacolari e fieristiche che, diversamente, non avrebbero potuto svolgersi", si legge nel provvedimento approvato nelle scorse settimane a Palazzo D'Accursio.

"In particolare, il trasferimento delle attività presso il PalaDozza - continua l'atto - ha consentito al Teatro comunale di recuperare diverse date delle stagioni d'opera, sinfonica e danza sospese a causa dell'emergenza epidemiologica e di confermare gli eventi già previsti nel periodo per permettere, anche in questa difficile situazione emergenziale, la partecipazione in sicurezza dei cittadini e degli operatori".

È emersa, però, la necessità di "provvedere all'acquisto di mattonelle di moquette da posare durante tutte le operazioni di allestimento del PalaDozza - scrivono gli uffici comunali - in occasione di eventi, anche spettacolari o fieristici, al fine di preservarne il fondo di gioco".

Tramite trattativa diretta sul mercato elettronico Consip, quindi, il Comune ha stabilito di affidare alla società specializzata Leef la fornitura di una copertura in moquette per il parquet del palazzetto. Costo della procedura: 42.700 euro. (Dire)