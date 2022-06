Si torna a occupare, presa la palazzina Magnani: è lotta per gli spazi

A fine del mese scorso il sindaco si augurava che le occupazioni fossero terminate. E pare non essere così. Sarebbe in atto una nuova incursione abusiva in città. La presa - secondo quanto preannuncia gli attivisti - sarebbe "temporanea", e vede al centro la palazzina Magnani , in via Azzo Gardino 61, di proprietà del Comune di Bologna.

E' questo dunque l'ultimo atto dei collettivi in lotta per gli spazi. "Dopo lo sgombero dell'esperienza di via Zago - spiegano sul web - abbiamo promesso alla città che la lotta per gli spazi non sarebbe finita. Oggi abbiamo deciso di occupare temporaneamente la Palazzina Magnani per aggiungere un tassello in più a questa lotta".

"L'immobile - rivendicano gli attivisti di Vag61- era stato occupato nel 2003 e dopo lo sgombero avvenuto nel giro di pochi giorni è stato abbandonato alla polvere fino ad oggi. In un primo momento destinata a deposito di macchinette del videopoker, ora l'amministrazione cerca di pulirsi la coscienza promettendo che la Palazzina Magnani diventerà un museo e verrà così restituita ai cittadini. Verrà infatti aperta alla città, ma solamente a quella parte di città che piace all'amministrazione, a quella "per bene", sostanzialmente borghese, quella che non dà fastidio e che non è sgradevole da vedere o politicamente scomoda. Ma noi esistiamo e dunque occupiamo spazio. Questa volta abbiamo deciso di metterci al centro e nel centro, di farci vedere, di portare alla luce quell'altra città con le sue esigenze reali che il Comune cerca di nascondere sotto il tappeto relegandole ad un problema di ordine pubblico".

L'idea degli occupanti è quella di essere presenti in centro per i prossimi tre giorni con un evento politico .