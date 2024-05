"No al palazzo di 9 piani all'ex Pedretti": proteste a Casalecchio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un palazzo di 9 piani sorgerà al posto dell'ormai ex albergo Pedretti. Tra alterne vicende era stato chiuso nel 2007 e demolito nella primavera del 2019.

La prospettiva però non piace a tutti, men che meno a Europa Verde Casalecchio che mercoledì 29 maggio alle 11 ha organizzato un sit-in di protesta in piazza del Popolo a Casalecchio. Il partito ecologista ritiene che "il progetto di un palazzo alto 9 piani in mezzo a piazza del Popolo sia un'occasione persa per dotare la città di un vero centro storico che favorisca il collegamento fra la Casa della Conoscenza, il teatro Betti e il fiume Reno".

Quindi sarebbe "un altro elemento/barriera" che determinerebbe "una frattura urbanistica di cui la città e i cittadini non hanno alcun bisogno".

I lavori stanno per iniziare, a fine novembre infatti sono stati ottenuti tutti i permessi per un edificio alto 30 metri che consiste in garage sotterranei, locali commerciali e appartamenti.

"Siamo consapevoli che ci sono diritti privati acquisiti, ma nell';interesse del bene comune chiediamo

che venga promosso un confronto fra la futura amministrazione comunale, i cittadini e la proprietà

dell'ex-albergo Pedretti" scrive Europa Verde nella nota, invitando i cittadini.

Saranno presenti:

Alessandro Fabianelli, capolista Europa Verde Casalecchio

Camilla Lambertini, testa di lista Europa Verde Casalecchio

Silvia Zamboni, capogruppo Europa Verde regione ER

Dario Braga, candidato sindaco Casalecchio

Nicola Dall'Olio, candidato AVS al Parlamento europeo

Un po' di storia

Tra il 1907 e il 1910, sulla via Porrettana a Casalecchio di Reno, è costruito l’Hotel Restaurant Pedretti. Ferdinando Pedretti, merciaio e pescatore, ha ottenuto nel 1887 la licenza di aprire un buffet accanto alla stazione del vaporino, su terreno demaniale, purché la costruzione sia solo di legno.

Nel 1906, assieme al figlio Armando, ha acquistato il terreno messo in vendita dal Genio e ha avviato la realizzazione di un nuovo complesso, destinato a diventare, assieme agli alberghi Reno e Brunetti, uno dei più prestigiosi ritrovi del ridente villaggio sul Reno.

Sarà frequentato da personaggi quali Antonio Zannoni, Giosue Carducci, Guglielmo Marconi. Alfredo Testoni verrà a dimorarvi durante l'estate, dopo la vendita della villa la "Lubbia". Qui godrà di un teatrino per opere liriche e di prosa, in cui reciterà il grande Ermete Zacconi. Anche il Bologna Football Club sceglierà il Pedretti per i ritiri pre-partita.

L'albergo sarà distrutto durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale, che raderanno al suolo i quartieri attorno al ponte del Reno, e verrà in seguito ricostruito. Sarà chiuso definitivamente nel 2007, dopo un secolo di vita, e rimarrà a lungo in abbandono, discusso rudere semi-diroccato al centro del paese. (fonte: Bologna Online)