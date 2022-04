2 aprile, giornata mondiale dell'autismo: Palazzo Re Enzo si colora di blu

Prevenire i pregiudizi culturali che circondano l'autismo e combattere l'isolamento delle persone che ne sono affette. È lo spirito della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo istituita dall'Onu nel 2008 che si celebra domani.

Bologna aderisce a questa campagna di sensibilizzazione (Light up blue) per il 2022 illuminando di blu, Palazzo Re Enzo domani sera. Inoltre, il Comune invita tutti i cittadini che vogliano dimostrare la loro solidarietà "a a indossare un nastro blu o mettere una lampada di questo colore alla finestra".

Il Comune, inoltre, ricorda in una nota che l'iniziativa, ideata da Autism Speaks, ha l'obiettivo di promuovere a livello globale la ricerca scientifica e responsabilizzare l'opinione pubblica nei confronti di tematiche quali il diritto al lavoro delle persone con autismo, scelta dalla Federazione autismo Europa come filo conduttore per la campagna 2014 "Autismo e lavoro, insieme si puo'".

La campagna è sostenuta a Bologna dall'associazione Angsa.