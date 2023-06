Strade chiuse al Paleotto: dopo le proteste dei residenti aperture sui lavori

Da settembre una 'via d'uscita' dedicata a disposizione di tutti i residenti e intanto, da subito, la possibilità di attraversare l'area di cantiere per quelli con problemi di disabilità ed esigenze sanitarie.

Queste le soluzioni individuate dalla Città metropolitana e dal Comune di Bologna -ne dà notizia la Dire- per le circa 30 famiglie residenti di via del Paleotto e via delle Torriane, che da giorni sono costrette a fare un lungo giro sui colli per muoversi da casa, a causa del cantiere del Nodo di Rastignano e dall'alluvione di maggio che ha travolto le strade alternative più rapide. I provvedimenti individuati sono stati presentati oggi in conferenza stampa da Enrico Di Stasi (gabinetto del sindaco della Città metropolitana) e Rosa Amorevole (presidente del quartiere Santo Stefano).

Cantiere e alluvione hanno creato il vulnus

Intanto, il Nodo di Rastignano "è un'opera da 30 milioni di euro che il territorio sta aspettando da circa 30 anni", sottolinea Di Stasi, stigmatizzando poi le "strumentalizzazioni" fatte delle opposizioni sui disagi dei residenti: "E' una modalità che non aiuta", manda a dire Di Stasi, mentre "il nostro compito come amministratori e istituzioni è tenere rapporti costanti con i cittadini e provare a risolvere i problemi". Problemi di cui "abbiamo saputo tra venerdì e sabato scorsi. La volontà non era di chiudere qualcuno in casa e creare difficoltà, quindi con poche polemiche ci siamo messi con la testa bassa a cercare delle soluzioni", aggiunge Di Stasi. A partire dalla mappatura delle "situazioni difficili" che interessano alcune delle famiglie, che potranno disporre di "un contatto diretto con il cantiere- spiega Di Stasi- per affrontare anche quotidianamente, con grande disponibilità dell'impresa, le problematiche".

Lavori dovrebbero finire entro dicembre 2023

Questi residenti, in pratica, potranno concordare il passaggio nell'area di cantiere per essere scortati lungo il tragitto da un lato all'altro. Per quanto riguarda invece la situazione più generale, intanto Di Stasi precisa che il lotto di cantiere in questione non durerà due anni ma fino a dicembre. E nel frattempo, la soluzione individuata è quella di "lavorare adesso sulla demolizione e ricostruzione del ponte sul rio Torriane per arrivare a settembre, in concomitanza della riapertura delle scuole, con una viabilità che permetta ai residenti di poter di nuovo uscire su via delle Oche e quindi verso Rastignano, come facevano prima"; si capirà più avanti se l'attraversamento potrà essere a doppio senso o a senso unico alternato.

"Sappiamo quanto per voi sia una situazione pesante -afferma Di Stasi rivolgendosi ai cittadini presenti alla conferenza stampa- ma è questo l'unico modo", anche tenendo conto della necessità di portare avanti i lavori del Nodo: in ballo c'è "un milione di euro al mese per ogni mese di ritardo", sottolinea infatti il rappresentante della Città metropolitana. Sono state valutate anche altre possibilità, compreso il l'attraversamento di aree private, "ma non ci sono gli spazi per un passaggio in sicurezza e comunque c'è il rio che avrebbe bisogno di un guado", spiega Di Stasi. Quello del Quartiere "è un ruolo di prossimità e in questo modo ci stiamo muovendo", assicura Amorevole. "Abbiamo cercato di capire bene le situazioni delle persone che abitano lì" e a breve, annuncia la presidente del Santo Stefano, "convocheremo la riunione che i cittadini ci hanno chiesto qualche giorno fa, perchè crediamo sia necessario andare incontro alla popolazione anche nel raccontare dettagliatamente le proposte".