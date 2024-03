Nuova protesta per la Palestina: blitz dei collettivi nella cerimonia del nuovo anno accademico | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nuova protesta per la Palestina in corso in città, con trecento manifestanti appartenenti al Collettivo Universitario Autonomo e a Cambiare Rotta che sono scesi nelle strade del centro. La ragione della mobilitazione è la bocciatura, avvenuta ieri 19 marzo, da parte del Senato accademico della mozione per il cessate il fuoco e per l'interruzione degli accordi di collaborazione tra l'Università di Bologna e gli atenei e centri di ricerca israeliani.

In via Indipendenza è stata dispiegata la polizia con agenti in tenuta antisommossa e camionette. I manifestanti hanno chiesto di prendere la parola durante la cerimonia del nuovo anno accademico in corso nel vicino Teatro Auditorium Manzoni. Qui, all'inizio dell'evento, un gruppo di studenti appartenenti a Cambiare Rotta si è alzato in piedi dalla galleria con una bandiera palestinese e hanno contestato la ministra Anna Maria Bernini, presente in platea, e il rettore dell'Ateneo Giovanni Molari chiedendo di interrompere ogni rapporto di cooperazione scientifica con Israele.

Articolo in aggiornamento