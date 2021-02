Palestra aperta nonostante i divieti: multati anche i clienti

Sanzioni per la normativa anti-covid e ordine di chiudere per cinque giorni alla palestra 'ribelle'. Il bilancio dei controlli: a Bologna sanzione anche per un passeggero di un taxi, in giro di notte senza motivazione

Sanzionato il titolare della palestra GimFive di San Giovanni in Persiceto, già aderente all’iniziativa di protesta “Io Apro”, e con lui cinque avventori che stavano facendo attività sportiva. Ieri pomeriggio per tutti è scattata la sanzione di 400 euro, mentre per il titolare è stata inflitta anche la sanzione accessoria della chiusura della palestra per cinque giorni.

Questo il resoconto dei controlli anti-covid dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna che nella giornata di ieri, durante i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno proceduto all’identificazione di 601 persone e al controllo di 462 veicoli e 115 esercizi pubblici.

Circa una ventina di persone sono state sanzionate per aver violato la normativa di riferimento, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina di protezione individuale e il divieto di spostarsi tra le ore 22:00 e le ore 05:00, come accaduto a Bologna, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno sanzionato il passeggero di un taxi che si trovava a bordo, senza avere alcuna motivazione tra quelle previste dalla normativa di riferimento per spostarsi di notte.

Multa alla palestra a San Giovanni: "Faremo ricorso, vogliamo solo lavorare"

"Colpiscono solo noi, e con un accanimento neanche fossimo ladri, faremo ricorso" commenta a caldo Federico Milieni, portavoce delle palestra Gimfive, da tempo impegnate in un braccio di ferro contro i Dpcm e la normativa anticovid. "Per ora la palestra rimane aperta -aggiunge Milieni- le misure notificate sono amministrative. Daremo tutto in mano al legale che ci sta assistendo. Rimane però lo sconforto per l'accanimento su una attività che riguarda circa una decina di persone, che vorranno continuare ad avere un lavoro anche quando l'epidemia sarà finita".