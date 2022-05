Palestra Boxe a rischio in Bolognina: il debutto di Pamela si sposta nelle case popolari

Il debutto già slittato, la palestra dell'allenamento quotidiano a rischio concreto di sfratto e ancora senza soluzione. Ma nonostante tutto questa sera Pamela Malvina Noutcho Sawa salirà sul ring per il primo match da professionista.

L'appuntamento è a Corte 3, via Nicolò Dall'Arca tra i civic 32 e 34, in mezzo al complesso di case Acer riqualificato negli ultimi anni. Qui, nel Quadrato regolametare, dalle 10 della mattina si esibiranno nove incontri dilettantistici, e uno pro, quello appunto di Noutcho Sawa.

29 anni, cittadina camerunense, infermiera e già campionessa italiana, Pamela è stata premiata dal Comune di Bologna per i suoi meriti sportivi e professionali. Suo sarà il momento clou della serata, intorno alle ore 22:00 contro l'atleta serba Ksneijna Medic. Un match che si prospetta avvincente, entrambe le pugili rientrano nella categoria 63,504 kg

Bolognina Boxe, che conta tra le sue fila due pugili professionisti, un campione regionale élite, un titolo di campionessa italiana élite, ha come mission l'inclusione, soprattutto nelle realtà più fragili e con disagio economico. "Riteniamo che portare uno sport tanto popolare come la boxe in una delle nostre corti abbia un valore non solo simbolico, ma anche sociale", commenta il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi. "I valori rappresentati da questo sport, come il sacrificio e il rispetto per le regole e per gli altri, creano condivisione e senso di inclusione". L'evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Bologna, rientra negli appuntamenti di Bologna Estate.