Non rispetta le norme anti-covid, multato gestore della palestra

Non si era adeguato alle nuove disposizioni di sicurezza anti-covid, come i mancati distanziamento degli attrezzi e la predisposizione di una cartellonistica nei locali spogliatoi, e ancora, non rispettato l'obbligo di depositare gli indumenti personali all’interno delle borse. Per tutte queste infrazioni, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna - NAS - hanno sanzionato il gestore di una palestra a Bologna.

Solo nella giornata di ieri, 22ottobre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sono stati impegnati nel controllo di oltre cento locali per verificare l'applicazione dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa per evitare la diffusione del Nuovo coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella giornata di ieri il Dipartimento per lo Sport ha emanato le nuove linee guida in materia di attività sportiva e attività motoria.