Riaprono le palestre dopo 7 mesi di stop: "Non vedevamo l'ora, fiduciosi per l'autunno" | VIDEO

Le palestre finalmente riaprono, con una settimana d'anticipo rispetto alla data prevista inizialmente, l'1 giugno, e torna il sorriso tra i gestori bolognesi. Per entrare si dovrà sempre indossare la mascherina, tranne quando si svolge attività fisica, ovviamente a distanza dagli altri utenti, due metri durante lo svolgimento.

Anche quando ci si sposta da un attrezzo all'altro, per esempio, va indossata la mascherina ed è anche obbligatoria la sanificazione degli attrezzi dopo ogni utilizzo. Sono le regole inserite nelle linee guida del governo, valide anche per le sale fitness e centri sportivi piccoli.

Siamo andati in due palestre bolognesi – la vin 4 you di via della Grada e la Sport&Fitness in zona Barca – per farci raccontare dai titolari come sta andando questa, si spera, definitiva riapertura.