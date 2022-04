Chi era la donna morta nell'incidente in A14

Si chiamava Palmira Pizzanti e aveva 63 anni -non 40 come in un primo momento appreso- la donna che ieri intorno alle 20 è stata vittima di un grave incidente stradale, occorso in A14 nel tratto urbano e che ha visto altri quattro feriti, quasi tutti della stessa famiglia, tra cui il nipotino di nove anni, ricoverato in prognosi riservata al Maggiore di Bologna.

La famiglia era in viaggio sulla Adriatica a bordo del camper di famiglia in direzione dello svincolo con la A13. Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino il mezzo si sarebbe fermato per la foratura di uno pneumatico, all’altezza del casello di San Lazzaro, ma ancora dentro l'autostrada. Il tempo di scendere dal mezzo e verificare cosa fosse successo da parte del conducente -il nonno del bimbo ricoverato- e un camion proveniente dal posteriore avrebbe centrato il veicolo, trascinandolo per alcuni metri.

Lo schianto è stato forte, il camper ha avuto la peggio, con i detriti sparsi per tutta la carreggiata. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma per la 63enne nonna del bimbo e moglie del conducente, non c'è stato nulla da fare. Feriti, oltre al bambino di nove, la sorella maggiore e il padre dei bimbi, oltre al conducente del camion, un 48enne cittadino italiano.

Fino a notte fonda la polizia stradale ha tenuto chiuso il tratto per permettere i rilievi e il ripristino dei mezzi, per poi riaprire a notte fonda. Ora gli sforzi son incentrati sullo stato di salute del piccolo, ricoverato in gravi condizioni al Maggiore di Bologna. La prognosi resta riservata.

Qualche ora dopo un altro grave incidente ha sconvolto la notte bolognese: due persone sono state trovate morte carbonizzate al termine di un incidente sulla circolazione convenzionale, sempre tra Bologna e San Lazzaro.