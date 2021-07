Palpeggiata in pieno giorno, lo fa arrestare sul bus

Un cittadino ucraino di 25 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale. Secondo la ricostruzione il 25enne avrebbe dapprima approcciato verbalmente con complimenti non richiesti una 36enne, che si trovava a passare di lì per caso.

Agli apprezzamenti sono però seguire le mani addosso, ma la donna a quel punto ha reagito verbalmente mettendo in fuga il giovane, che è andato a rifugiarsi dentro un bus che stava partendo. La 36enne non si è data per vinta e ha allertato il 113. Gli agenti hanno fermato il ragazzo a bordo del bus poco lontano dal luogo del palpeggiamento.