L'infermiera bolognese campionessa italiana di Boxe

Pamela Malvina Noutcho Sawa pugile dell’Asd Bolognina Boxe è la campionessa italiana dei pesi leggeri professionisti. L’atleta trentunenne, impiegata come infermiera presso il Maggiore di Bologna, nata in Camerun ma da poco più di un anno cittadina italiana, alza la cintura al cielo nel palazzetto dello sport di Casoria, diventando la prima pugile bolognese a laurearsi campionessa d’Italia. Dieci round serrati, dove Pamela Malvina è riuscita a dirigere il match, fin dall’inizio, costringendo più volte la marchigiana Nadia Flalhi, molto più mobile e longilinea a chiudersi alle corde.

Un match di intelligenza tattica, magistralmente preparato dal tecnico Alessandro Danè, coadiuvato all’angolo rosso dal suo secondo Davide Traini e dal preparatore atletico Elvis Acunzo. Uno staff che da mesi prepara l’atleta infermiera a questo match, tra mille difficoltà, tra cui una chiusura forzata, giusto un anno fa della palestra popolare Bolognina Boxe, per problemi strutturali. Pamela Malvina e il suo entourage però non si sono lasciati scoraggiare, hanno stretto i denti e continuato ad allenarsi, prima nei parchi pubblici e poi nella nuova palestra in via Maserati. Così, dopo appena 6 match tra i professionisti, Pamela Malvina seguita dal promoter Mario Loreni della Promo Boxe Italia, si laurea campionessa italiana, questa volta dei professionisti, avendo già conquistato un titolo italiano nel 2020 ad Avellino, vincendo i campionati dilettantistici nella categoria 64 kg.

"Voglio ringraziare l'Ausl di Bologna e i miei colleghi del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore -ha dichiarato Sawa- i quali sono sempre stati disponibili a cambiare i loro turni per permettermi di allenarmi. A chi dedico questa vittoria? La voglio dedicare alla Città di Bologna tutta, in particolare alla Bolognina, quartiere troppo spesso vituperato e salito all'onore delle cronache cittadine, che mi ha accolta e mi ha donato quotidianamente il suo affetto".