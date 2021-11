Una panchina rossa vs la violenza sulle donne inaugurata al Giardino Sandra Forni

Una panchina rossa per dire basta alla violenza sulle donne. E per non dimenticare le tante vittime di femminicidio.

E' quella che è stata inaugurata oggi, Giornata internazionale contro la violenza alle donne, a Bologna - presso il Giardino geologico Sandra Forni, in viale della Fiera, 8 - dall’assessora regionale alle Pari opportunità Barbara Lori e dalla presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti.

Nella stessa giornata, al tramonto, la Torre della Regione di Viale Aldo 52 si illuminerà di arancione, colore scelto nel 2017 dall’Onu per sensibilizzare su questo tema di crescente e drammatica attualità.

“Una panchina rossa ‘ferita’ che non solo ci racconta il dramma di donne che non ci sono più, ma diventa anche attraverso l’espressione artistica, l’emblema della battaglia contro ogni forma di violenza di genere – ha ricordato l’assessora Lori -. Questa Regione è impegnata a diffondere la cultura del rispetto e anche questa iniziativa può contribuire a richiamare l’attenzione dei cittadini su un tema di così dolorosa attualità. Un invito rivolto a tutte e tutti a condannare questo odioso fenomeno in ogni sua forma."

“Una panchina rossa per dire ‘stop’ alla violenza sulle donne – ha aggiunto la presidente dell’assemblea legislativa Petitti - . È una delle iniziative che abbiamo fortemente sostenuto come Assemblea legislativa per tenere i riflettori accesi su un fenomeno che ogni anno in Italia miete decine e decine di vittime e che non accenna ad arrestarsi. Un simbolo per sensibilizzare e per non farci dimenticare quella che oggi è a tutti gli effetti una strage e ci rende responsabili della necessità di un pieno cambiamento culturale”.

Grazie all’intervento di Angelo Casieri - writer, scultore e pittore bolognese - una delle panchine presenti nell’area verde antistante una delle sedi della Regione Emilia-Romagna diventa così simbolo della lotta contro ogni forma di sopruso e discriminazione nei confronti delle donne.

Una lotta che la Regione sostiene attraverso molte iniziative concrete e che la panchina d’autore richiamerà in modo permanente all’interno di uno spazio pubblico, accessibile a tutta la cittadinanza.

Insieme all’assessora Lori e alla presidente dell’Assemblea alla cerimonia è intervenuto il presidente della Commissione regionale Parità Federico Amico.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Quartiere San Donato – San Vitale del Comune di Bologna