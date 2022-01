Mille panini per Michele: allo stadio un'iniziativa benefica per la famiglia Ammendola

Lunedì 17 gennaio, in occasione della partita Bologna - Napoli, il food truck di Porta Pazienza sarà in Piazza della Pace dalle 16.30, da dove distribuirà mille panini alla mortadella. Il ricavato della serata contribuirà a sostenere la famiglia di Michele Ammendola, venuto a mancare pochi giorni fa e che proprio lunedì avrebbe compiuto 46 anni.

"Michele era sempre pronto a sostenere chi fosse in difficoltà – spiega Pierluigi Monachetti, presidente della Cooperativa sociale La Formica – e con il suo stesso entusiasmo vogliamo portare avanti i tanti progetti e i percorsi che avevamo pensato insieme per combattere le ingiustizie. Michele era anche tra i fondatori del Napoli Club Passione e identità che ci ha lanciato la proposta di portare il nostro food truck alla partita di lunedì per raccogliere fondi a sostegno di Alessandra, Francesco e Luca per superare questo momento e avere un futuro più sereno".

"L’incontro calcistico tra le squadre delle sue due città e il compleanno di Michele – dichiara Maurizio Criscitelli, presidente del Napoli Club Passione e identità – saranno l’occasione per ricordare lui e la sua energia, ritrovandoci insieme a condividere mille panini alla mortadella". Le realtà che si sono attivate per questo appuntamento sono diverse, tra cui Coop Alleanza 3.0 e Villani Salumificio, che forniranno le materie prime per realizzare i panini.

"L’incasso della serata – spiega Andrea Giagnorio, referente di Libera Bologna – si sommerà a quanto stiamo raccogliendo con il crowdfunding 'Grazie Michele, tutto buonissimo!' lanciato dalle realtà portate insieme dalle sue battaglie, per supportare la sua famiglia nei prossimi mesi".

L’iniziativa di lunedì è curata da Libera Bologna, Cooperativa sociale La Formica, Napoli Club Bologna ed Estragon Club, e realizzata in collaborazione con il Comune Bologna, Bologna Football Club 1909 e Coop Alleanza 3.0 e Villani Salumificio.