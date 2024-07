Strage di Bologna, Paolo Bellini condannato all'ergastolo anche in appello

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Corte d'Assise d'appello di Bologna conferma, dopo sei ore di camera di consiglio, la condanna all'ergastolo per l'ex esponente di Avanguardia nazionale Paolo Bellini, imputato per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria del capoluogo emiliano. Bellini è accusato di aver partecipato all'attentato, che fece 85 morti e oltre 200 feriti, assieme agli ex Nar Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini (tutti e tre già condannati in via definitiva come esecutori materiali), oltre all'altro ex Nar Gilberto Cavallini (condannato all'ergastolo in primo e secondo grado per concorso nella strage) e a Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, tutti morti e non più imputabili, ma ritenuti mandanti, finanziatori od organizzatori dell'attentato. Il dispositivo della sentenza è stato letto poco fa dal presidente della Corte, il giudice Alberto Pederiali.

Oltre all'ergastolo per Bellini, sono state confermate anche la condanna a sei anni per depistaggio all'ex capitano dei Carabinieri Piergiorgio Segatel e quella a quattro anni per false informazioni al pubblico ministero a Domenico Catracchia, ex amministratore di condomini in via Gradoli a Roma. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni, prorogabili fino a 180 giorni. Lo riporta l'agenzia Dire.

