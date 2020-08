Partita di calcio con Sinisa, Paolo Bonolis sottoposto a tampone

Paolo Bonolis sottoposto a tampone per coronavirus. Il conduttore lo fa sapere durante un'intervista rilasciata a Il Messaggero dopo la partita organizzata in Sardegna con l'allenatore del Bologna Sinisa Mijahilovic, risultato positivo al covid.

"Non ho il covid", ha assicurato Bonolis "ci monitorano in continuazione, sono certo di star bene". Bonolis e Mihajlovic si sono incontrati giorni fa durante una partita sul campetto da calcio dell'Hotel Cala della Volpe. Con lui c'era anche il figlio Davide, 15 anni ed anche Fabio Rovazzi (che però ha fatto sapere di stare bene attraverso il suo entourage).

Mihajlovic positivo al Covid

"Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo - ha fatto sapere il club rossoblu in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale - Il tecnico, che è asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale".