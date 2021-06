Variante Delta, Bordon (Ausl): "Lucidi e maturi con vaccini e tracciamento. Ma c'è chi ha già tolto la mascherina"

"Non è finita e questo lo sappiamo. Siamo consapevoli che vadano vaccinati con la doppia dose la maggior parte di persone possibile per aumentare il numero dei protetti"

Paolo Bordon, il direttore generale dell'azienda USL di Bologna, a proposito dei timori legati alla variante Delta del Coronavirus rassicura: "Dopo tutto quello che abbiamo vissuto e tutta l'esperienza accumulata nell'ultimo anno e mezzo siamo molto più maturi e assolutamente lucidi. Abbiamo avuto una riunione con i vertici della salute pubblica e abbiamo verificato che i casi di Covid-19 nella nuova variante Delta in questo momento sono pochi e siamo consapevoli che l'unico modo per arginarli è l'attenzione nel quarantenare e isolare. La tempestività è ancora una volta fondamentale". Nel frattempo è stato annunciato che in Emilia-Romagna parte l'operazione di sequenziamento per individuare eventuali varianti su tutti i nuovi casi positivi.

Non abbassare la guardia: "In centro tanti hanno anticipato il decreto della mascherina "

"Non è finita e questo lo sappiamo. Siamo consapevoli che vadano vaccinati con la doppia dose la maggior parte di persone possibile per aumentare il numero dei protetti dal virus e dalle nuove varianti. Andiamo avanti dunque con la campagna sperando di avere i vaccini in numero cospicuo e fare attività di tracciamento". Intanto però è necessario non abbassare la guardia: "L'altra sera ho fatto due passi in centro e devo dire che mi sono un po' spaventato. Ho assistito a uno 'straliberi tutti' e mascherine zero. Molti dei ragazzi che ho visto avevano già anticipato il decreto che a partire da lunedì prossimo toglierà l'obbligo della mascherina all'aperto. Abbiamo imparato, adesso però non cerchiamo di non dimenticarci come ci si protegge dal virus".