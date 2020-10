Covid, tampone negativo per il sindaco di San Giorgio: "Importante essere attenti agli altri"

"Felice di star meglio e di aver avuto l'esito del tampone: negativo". Ad annunciarlo sui social è lo stesso sindaco di San Giorgio di Piano, Paolo Crescimbeni, che il 17 ottobre scorso era risultato positivo al covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo cittadino ringrazia le persone per la vicinanza "per i tantissimi messaggi e telefonate affettuose e alle volte commoventi. Per me sono stati importantissimi come penso lo siano per tutti coloro che hanno attraversato o stanno attraversando un momento difficile. Questo periodo mi ha dato l'ennesima conferma di quanto sia importante essere attenti agli altri e di come tutti possiamo essere protagonisti attivi nel migliorare la vita delle persone. Bastano piccoli e semplici gesti fatti con gentilezza e attenzione - sottolinea Crescimbeni - Grazie a tutti per ciò che avete fatto e che farete. Grazie a chi sta combattendo in prima linea negli ospedali, nelle case di riposo, negli ambulatori. Un forte abbraccio a tutti e in particolare a chi soffre e a chi sta vivendo con angosce e paure".