Monghidoro, due fratelli stroncati dal Covid: "Solo questo maledetto virus e un destino crudele potevano ordire una trama simile"

Paolo Gitti, 61 anni, storico esercente che gestiva un negozio di vini, liquori e bibite e un magazzino all'ingrosso che riforniva bar e ristoranti di gran parte dell'Appennino, è stato stroncato dal Covid. Paolo è morto a distanza di una settimana dal fratello Luciano, 80 anni, anche lui ennesima vittima del virus.

A darne notizia la sindaca di Monghidoro Barbara Panzacchi, attraverso un lungo post su Facebook: "Purtroppo nessuno avrebbe voluto apprendere questa notizia che lascia tutti noi sgomenti - si legge - perchè solo questo maledetto virus e un destino crudele potevano ordire una trama del genere. Molto conosciuto ed apprezzato per le sue doti di correttezza, intelligenza, cordialità, gentilezza e generosità, non faceva mai mancare il suo apporto e sostegno in tutte le manifestazioni e sagre e/o nei confronti di Associazioni locali, come anche nella locale squadra di calcio degli Amatori".

E ancora: "Se ne va davvero un altro pilastro della nostra comunità, anche lui portato via, come il fratello Luciano da un nemico invisibile quanto insidioso, che non può più in alcun modo essere sottovalutato da nessuno. La nostra comunità è attonita - sottolinea la prima cittadina - speravamo tutti che la potesse fare, e condividiamo tutti un dolore profondo, perchè nei piccoli centri ogni perdita è vissuta davvero come in una grande famiglia. C' è tanta tristezza perchè perdiamo un amico ma anche perchè tutto ciò ci appare anche un accanimento nei confronti di una famiglia buona e sempre disponibile che non meritava tutto questo. A nome di tutta Monghidoro mi stringo davvero in un abbraccio sincero ed affettuoso nei loro confronti, e mi auguro che il calore e l'affetto della nostra comunità possa dare loro il coraggio e la forza di reagire in questo terribile momento".