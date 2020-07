L'addio a Paolo Musolesi sarà nella sua amata piscina: il 44enne dipendente Heraè morto in un incidente

L'ultimo saluto a Paolo Musolesi, il giovane dipendente di Hera morto in un incidente avvenuto in via Zanardi la scorsa settimana, si farà oggi alla piscina di via del Carpentiere. Un luogo atipico forse, ma certamente significativo per il 44enne che stava guidando un camion dei rifiuti quando si è scontrato con l'architrave del ponte della tangenziale perdendo la vita e che proprio in quella vasca aveva incontrato quella che sarebbe stata sua moglie.

