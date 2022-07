Sorrentino in Piazza presenta il suo film su Andreotti: "Opera rock, ma lui la prese male" | VIDEO

Come ogni anno il Cinema sotto le Stelle in Piazza Maggiore si riempie, appunto, di stelle del cinema. Nella serata di oggi, sabato 30 luglio, sul palco è salito Paolo Sorrentino, regista di fama internazionale vincitore di un Oscar con il film “La grande bellezza”.

Sorrentino, però, ha presentato oggi un suo film più vecchio chiamato “Il Divo”. A detta del regista, il suo film più bello: “Si tratta di un’opera compiuta, fatta di scelte che in qualche modo hanno funzionato. Lui inizialmente aveva paura, temeva che le leggende sul suo conto venissero rappresentate. Dopo averlo visto, invece, non ha gradito. Il mio invece è stato un omaggio: non tanto per il politico, ma per la sua capacità di stare al mondo”.