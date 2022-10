Padre porta via dalla madre il figlio di 4 mesi, ricerche a tappeto fino al ritrovamento

La Procura di Bologna ha aperto un'indagine sulla storia di un papà che venerdì sera si è allontanato dalla compagna portando con sè il loro bambino, di soli quattro mesi. La mamma del piccolo (di origini marocchine come il suo convivente) ha fermato una pattuglia e ha raccontato agli agenti quello che era successo, facendo scattare subito l'allarme: è stato grazie alle immediate ricerche fatte fra conoscenti e sulle celle telefoniche agganciate che il padre è stato rintracciato a Sant'Agostino, nel ferrarese.

Così come raccontato in un articolo del Carlino e confermato dalle forze dell'ordine, il bambino stava e sta bene, ma l'uomo ha reagito male alla vista della Polizia: per questo oltre alla denuncia per sottrazione di minori, ne ha avuta una anche per resistenza a pubblico ufficiale.