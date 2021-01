Parapiglia al pronto soccorso, denunciato un 19enne

Parapiglia ieri sera al pronto soccorso del l'ospedale Sant'Orsola. Ieri intorno alle 22:00 una volante per la segnalazione di un soggetto molesto, in stato di ubriachezza. Il ragazzo, diciassettenne italiano già pregiudicato, era stato trasportato in ambulanza e una volta giunto al pronto soccorso aveva iniziato ad assumere una condotta aggressiva. Una volta arrivati gli operatori sul posto il ragazzo ha iniziato a minacciarli e oltraggiarli, colpendoli con le braccia e sputandogli contro. Gli agenti hanno poi immobilizato il ragazzo che, all'esito di accertamenti, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza.