Parcheggi, contrassegni e permessi: cosa cambia dal 2 novembre

Dal 1° novembre BomoB gestirà i servizi relativi alla sosta e il rilascio di contrassegni e permessi nel territorio del Comune di Bologna. dopo essersi aggiudicata la procedura di gara dei servizi relativi alla gestione del Piano Sosta e alla mobilità ciclabile, al rilascio di contrassegni e permessi fino al 31 agosto 2024.

Gli sportelli Tper non saranno quindi più attivi, mentre quelli di BomoB apriranno al pubblico giovedì 11 novembre.

All'avvio del servizio, BomoB gestirà circa 900 parcometri, che nel corso dell'affidamento verranno parzialmente sostituiti con nuovi dispositivi.

L'area coperta da BomoB è tutta quella regolata dal Piano sosta, esclusa la sola area “Fiera” che rimarrà in gestione a Bologna Fiera Parking. Essa ricomprende complessivamente circa 52 mila stalli (circa 35 mila stalli a pagamento su strada, le strisce blu; circa 11 mila stalli moto; circa 3 mila stalli per la sosta “residenti”; circa 1.500 stalli per la sosta delle vetture con contrassegni e permessi “disabili”; circa 1000 stalli carico/scarico merci e circa 500 altri stalli (disco orario, car-sharing).

Cosa cambia dal 2 novembre

Bomob aprirà due uffici per la relazione col pubblico in, Piazza Manfredi Azzarita 4 (ingresso da via Calori 4E) e

Via Piero Gobetti 52/2.

L’ufficio di Piazza Azzarita sarà aperto dal 2 novembre per il rilascio dei soli contrassegni “temporanei operativi” e “temporanei residenti”.

Da giovedì 11 novembre i due sportelli saranno aperti:

dal lunedì al venerdì (festivi infrasettimanali esclusi): 8.30-13.30 e 14.30-18.30

sabato 8.30-13.30 (festivi esclusi)

Numero verde, email e sito web

Dal 2 novembre saranno attivi:

800 10 80 88 attivo 24 ore su 24

email: contrassegni.bomob-ita@engie.com

il nuovo sito web dedicato ai servizi per la mobilità per avere maggiori informazioni su come acquistare i biglietti sosta, contrassegni e permessi

Sarà ancora possibile il pagamento della sosta mediante il proprio smartphone. Gli utenti potranno utilizzare, oltre alle applicazioni presenti in precedenza, anche Sosta+, app di proprietà del nuovo gestore.

Servizi online

Non cambia invece nulla per tutti i servizi on line già presenti sul sito del Comune per chiedere contrassegni/vetrofanie per residenti e vetrofanie per veicoli ibridi, così come funzionano regolarmente le modalità di pagamento per contrassegni di sosta per residenti e operativi sul sito Tper.

Rilascio nuovi contrassegni e permessi tra il 30 ottobre e il 10 novembre

La richiesta di nuovi contrassegni e permessi nel periodo di chiusura al pubblico degli uffici potrà essere effettuata:

chiamando il numero verde 800 10 80 88 (attivo 24 ore su 24)

scrivendo un’email a: contrassegni.bomob-ita@engie.com (con tempi di gestione della pratica e rilascio dei contrassegni quantificabili indicativamente in 10-15 giorni a seconda della tipologia di contrassegno)

Rinnovo contrassegni A, DS, DSI, F, in scadenza tra il 30 ottobre e il 10 novembre

Durante il periodo di chiusura degli uffici i contrassegni in scadenza tra il 30 ottobre d il 10 novembre possono essere rinnovati:

online: rinnova contrassegni operativi

presso gli sportelli al pubblico a partire dall’11 novembre. Chi sceglie di recarsi agli sportelli potrà effettuare il pagamento, senza incorrere in sanzioni, dall’11 al 20 novembre nel rispetto dei 10 giorni dalla naturale scadenza del titolo. Il contrassegno rinnovato in questo modo manterrà inalterata la data di scadenza prefissata.

Rilascio permessi “temporanei operativi” e “temporanei residenti” tra il 30 ottobre e il 10 novembre

Dal 2 novembre il rilascio dei soli contrassegni “temporanei operativi” e “temporanei residenti” può avvenire agli sportelli in Piazza Azzarita 4, aperti solo per queste pratiche in continuità con la precedente gestione .

Mobilità sostenibile

BomoB si occuperà della manutenzione delle rastrelliere di proprietà pubblica esistenti e installerà altri 750 posti-bicicletta per ogni anno di affidamento, sul nuovo modello individuato dal Comune di Bologna. Garantirà inoltre la gestione della segnaletica e dell'arredo di indirizzamento per la mobilità ciclistica esistenti.

Inoltre, provvederà a realizzare, gestire, curare servizi come: