Parcheggi in via Po, Orioli: "Nessun errore, così aumenta la sicurezza di ciclisti e motociclisti"

Nulla di anomalo, le strisce che delimitano i nuovi parcheggi di via Po non sono “disegnate al contrario”. A spiegare la nuova disposizione “degli stalli di sosta a 45 gradi in modalità retroversa”, è l’assessore comunale alla Mobilità Valentina Orioli. Una disposizione, spiega l’assessore, “peraltro già adottata in città e diffusa ampiamente in altre città europee, particolarmente in Francia”.

La modalità di parcheggio decisa dall’amministrazione comunale, “aumenta in modo significativo la sicurezza di ciclisti e motociclisti, che si è voluto adottare in quell’area proprio nell’ambito dell’intervento di inserimento di corsie ciclabili in via Po”, sottolinea Orioli in un post su Facebook, dopo le lamentele di diversi residenti che si sono interrogati su come parcheggiare correttamente con l’introduzione dei nuovi stalli di sosta, misura criticata anche da Forza Italia.

“Si è deciso, infatti, di preservare gli stalli per non diminuire l’offerta di sosta complessiva della zona - continua Orioli -. Allo stesso tempo, visto che l’uscita dal parcheggio in retromarcia non permette di vedere i veicoli a due ruote in transito, che normalmente si muovono vicino ai veicoli parcheggiati, abbiamo disposto il parcheggio retroverso”. Si tratta dunque, conclude l’assessore, “di una semplice soluzione di buon senso nell’interesse degli automobilisti, così come dei ciclisti e motociclisti, per creare una mobilità più armonica e sicura”.