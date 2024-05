QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ritardato a causa della pioggia dei giorni scorsi, è previsto per oggi 9 maggio il tracciamento di 45 nuovi parcheggi a strisce blu che tamponeranno almeno in parte la perdita degli stalli causata dal cantiere della linea rossa del tram in via Riva di Reno. I nuovi posteggi spunteranno tra Piazza Azzarita e via della Grada e su via San Felice, tra via Riva di Reno e la Porta verso la periferia. In quest’ultimo tratto prenderanno il posto della corsia preferenziale degli autobus, attualmente disattivata. Saranno gratis per i residenti della zona e a pagamento per i non residenti.

Non sono i primi parcheggi che vengono realizzati dopo l’inizio dei lavori: dalle scorse settimane una trentina a striscia bianca – quindi riservati ai soli residenti – viene ospitata all’interno della corsia preferenziale di via Lame. I provvedimenti temporanei sono stati realizzati dall’amministrazione comunale per recuperare una parte dei circa 200 posteggi cancellati dai lavori della tranvia, che da due mesi sono iniziati in quella che è una delle zone più critiche per quanto riguarda il cantiere, data la grande concentrazione di case, negozi e soste nelle aree interessate, snodo importante della viabilità dentro il centro città.

La rimozione degli stalli sosta riguarda soprattutto tratto di via Riva Reno tra via Ugo Lenzi e via delle Lame. Dei 145 già tolti, 31 saranno recuperati a lavori finiti. I restanti 67 stalli vengono eliminati nel tratto tra l’incrocio con via San Felice e via Lenzi. Il bilancio negativo sarà di 126 posti auto mancanti, mentre verranno recuperati interamente i 120 stalli riservati alle moto.

L’impatto che la costruzione del tram ha sull’accessibilità alla zona e la sosta dei mezzi privati è il principale motivo di polemiche e preoccupazioni da parte dei residenti e dei commercianti, e la nuova miccia che ha fatto accendere lo scontro delle forze politiche di opposizione con la Giunta comunale. Durante la Commissione urbanistica di oggi, i consiglieri Matteo Di Benedetto della Lega e Manuela Zuntini e Paola Francesca Scarano di Fratelli d’Italia hanno chiesto un fondo per compensare eventuali danni economici ai negozianti, una migliore mappatura delle vie limitrofe in cui fare nuovi parcheggi e la possibilità di permettere ai residenti di posteggiare gratuitamente la propria auto dentro il parcheggio multipiano comunale nella vicina via Azzo Gardino.

Per cercare di limitare i disagi ai commercianti, l’amministrazione ha incrementato le aree di carico e scarico merci e messo in campo degli aiuti economici e sconti su tasse e tributi. Mentre, fa sapere l’amministrazione, per quanto riguarda il parcheggio multipiano è stato possibile attualmente solo stipulare con la concessionaria, Apcoa, una convenzione che permette sconti sull’acquisto degli abbonamenti.