Parcheggiatore abusivo (e recidivo) pizzicato in azione alla Fiera. Lui si giustifica: "Devo mangiare"

"Non ho un lavoro e devo mangiare!". Ha provato a giustificarsi così quando, per la seconda volta in due settimane, è stato sorpreso dai carabinieri mentre faceva parcheggiare i guidatori senza avere nessun permesso. Per sbarcare il lunario, l'uomo, un 59enne di origini palermitare, disoccupato con precedenti, era diventato un parcheggiatore abusivo fuori all'esterno della fiera di Bologna. Mansione che lo scorso martedì 23 ottobre gli è costata una seconda denuncia per truffa e il sequestro di tutto il materiale.

L'uomo curava la sua attività nei minimi dettagli. Ai guidatori si presentava con la qualifica di parcheggiatore presentando un tesserino di riconoscimento contraffatto. Si faceva consegnare 20 euro per il posteggio e distribuiva il tagliando con scritto "parcheggio/posteggio", anche quello contraffatto. Il 59enne era già stato identificato e denunciato l'11 ottobre quando i carabinieri, ricevuta la segnalazione della sua presenza, sono riusciti a rintracciare il parcheggiatore abusivo grazie alla denuncia sporta da una donna che era stata truffata in quel modo. Anche questa volta, i militari hanno sequestrato tutto il materiale e il denaro - trenta euro in contanti - fruttato dall'attività.