Sasso Marconi: un nuovo parcheggio gratis nell’area ex-Metalplas

E' stato aperto il nuovo parcheggio a Sasso Marconi, nell’area ex-Metalplast. Aperto h. 24 e dotato di impianto di illuminazione, il parcheggio dispone di 52 posti auto al servizio principalmente dei residenti di Viale Verde e delle vie limitrofe: Via Matteotti, Gramsci, Don Minzoni e Via Ponte Albano.



L’accesso per le auto è da Via Ponte Albano, mentre due varchi appositamente realizzati (uno accessibile da persone con disabilità) consentono l’immissione pedonale su Viale Verde. Con l’apertura del nuovo parcheggio - si legge in una nota - dove la sosta è completamente gratuita, l’Amministrazione comunale punta a dare una prima risposta al cronico problema della scarsità di posteggi nella zona di Viale Verde: un’area densamente abitata, in cui sono presenti diversi servizi ed esercizi commerciali e dove, soprattutto nelle fasce orarie di punta, parcheggiare l’auto non è agevole.

A seguito dell’apertura del parcheggio, nei prossimi giorni è prevista una riorganizzazione della sosta su Viale Verde con l’eliminazione di alcuni dei posti auto presenti lungo la via: l’obiettivo è allargare la sede stradale e migliorare così la scorrevolezza del traffico sul viale.