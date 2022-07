"Il parcheggio dell'ospedale invaso dagli abusivi"

Una zona "completamente invasa da parcheggiatori abusivi, persone senza fissa dimora, e rom che disturbano la popolazione e compiono anche atti di accattonaggio molesto". È quanto denuncia Fratelli d'Italia, oggi in presidio davanti all'Ospedale Maggiore per raccogliere firme contro il degrado dell'area.

"Non è una bella situazione per questa zona", spiega Marco Lisei, capogruppo regionale del partito, che aggiunge alla lista anche un parcheggio "affittato ormai da tempo a persone che vivono in roulotte". Una presenza che "infastidisce molti residenti, visto anche di recente lo scoppio di una bombola del gas che ha spaventato tutti. Io credo che i cittadini abbiano diritto a dormire sonni tranquilli e tornare a casa tranquilli e non essere molestati continuamente da queste persone". E poi, "se ci sono criticità sociali devono intervenire i servizi sociali, ma non possono essere scaricati questi problemi sui cittadini che pagano le tasse, vanno a lavorare e vogliono vivere una vita serena".

Parte una raccolta firme: "Il sindaco? Fa passerelle non gli interessa"

Per questo bisogna intervenire su più fronti. Ad esempio, "il parcheggio abusivo dovrebbe essere espropriato, perché chi non rispetta le regole non può continuare ad avere un bene che di fatto è un bene pubblico". Ancora, "devono esserci più controlli anche da parte delle forze dell'ordine e anche dell'Ausl nel parcheggio dell'ospedale, risolvendo quello che è un fatto davvero fastidioso. Perché parcheggi la macchina col terrore che se poi non dai un obolo ti venga rigata".

Ma anche i Prati di Caprara "vanno completamente rivisitati, bisogna ripulirli e bisogna creare dei progetti. E già sarebbe tanta roba". Da qui l'idea della raccolta firme, con la quale "stiamo cercando di fare tutto quello che può fare un'opposizione che non è alla guida della città, ovvero stimolare il sindaco che purtroppo evidentemente dorme notti tranquilli. Gli piace fare delle passerelle, ma si interessa poco dei problemi concreti delle persone". (Dav/ Dire)