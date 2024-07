Alla fine del turno, l'auto lasciata nel parcheggio riservato ai dipendenti dell'Ospedale Maggiore non c'è più: non è stata rubata, ma rimossa dal carro attrezzi. E la cosa si ripete. La segnalazione arriva da una lavoratrice del nosocomio cittadino e denuncia un fatto che si è ripetuto: "Da qualche tempo si verificano sempre più spesso episodi di rimozione delle auto in sosta nel parcheggio riservato ai dipendenti, il carro attrezzi in agguato è sempre più presente. In poche settimane mi è capitato due volte di uscire alle otto di sera e di non trovare il mio mezzo parcheggiato con contrassegno esposto. Inizialmente ho temuto che me l'avessero rubata, ma il gps ha confermato che si trovava al deposito e non ho potuto fare altro che pagare per poter tornare al volante". Sulla segnaletica verticale dell'area riservata dice: Proprietà privata entrata consentita solo ai veicoli autorizzati con contrassegno, gli altri saranno rimossi. E sotto l'indirizzo del deposito.

"Il parcheggio a noi riservato è insufficiente, fatiscente, un grande lago quando piove e con segnaletica orizzontale ormai sbiadita fino a essere incompleta in alcuni rettangoli. L'alternativa a questo parcheggio è uno sterrato nei pressi del ponte, quindi lontano. Ci si sente amareggiati quando al deposito rivelano che è proprio l'ufficio mobilità dell'ospedale a richiedere questo servizio" la denuncia della dipendente che scrive a BolognaToday.

Le regole del parcheggio del Maggiore: quando le auto vengono rimosse

Ma come funziona dunque il sistema di sosta all’interno dell’Ospedale Maggiore? Come, in particolare quello dei dipendenti? Lo spiega il mobility manager Matteo Santamaria: "Le aree interne del Maggiore sono di proprietà aziendale, come chiaramente indicato dalla segnaletica presente agli ingressi dell'ospedale. In tali aree l’accesso e la sosta veicolare è riservata ai dipendenti e ai soggetti autorizzati (per esempio veicoli dei fornitori, del personale per l'assistenza tecnica, mezzi di utenti autorizzati come dializzati ed handicap). L'area viene gestita in modo da perseguire alcuni obiettivi: garantire prioritariamente l’accesso, il transito e la sosta ai veicoli aziendali ed esterni che forniscono servizi, attrezzature e materiali necessari al funzionamento della struttura; limitare gli usi impropri e arbitrari degli spazi di sosta da parte sia del personale dipendente che di soggetti esterni non autorizzati; garantire condizioni di viabilità e sosta ordinata, sicura e sorvegliata; assicurare spazi di sosta adeguati in numero e ubicazione a utenti "deboli" (dializzati, portatori di handicap, ambulanze...); consentire alla ditta di rimozione condizioni operative chiare e trasparenti anche al fine di limitare i contenziosi mediante un regolamento d'uso delle aree e una segnaletica puntuale. Il servizio di controllo e di rimozione non è punitivo, ma dissuasivo (i numeri lo dimostrano ndr). La vigilanza ha anche l’obiettivo di tutelare la sosta dei dipendenti che operano all’interno della struttura, dissuadendo l’accesso a estranei non autorizzati"

E chi interviene in caso di irregolarità? "Nelle aree private non possono intervenire i vigili urbani e, pertanto, il controllo della sosta avviene mediante un operatore selezionato dall'azienda mediante apposita gara, così come avviene in tutti gli ospedali della Regione e non solo. La ditta a cui è stata affidata la vigilanza opera secondo le regole stabilite da apposito capitolato di appalto e dal Regolamento aziendale".

Numeri: quante auto sono state rimosse negli ultimi mesi

Le domande al mobility manager partono dal dato che viene contestato: i numeri. Quante sono state le automobili rimosse nell'ultimo periodo? Quello contestato per aver visto un aumento dei casi? Ecco cosa spiega Santamaria: "Nel mese di marzo sono state rimosse 18 auto, in aprile 20 e a maggio 18. Meno di un'auto al giorno, se di fanno due conti. Il regolamento è chiaro, ma nel caso ci siano dubbi da parte dell'utente è possibile chiedere le 4 foto probatorie previste dal contratto (vengono fatte al mezzo prima della rimozione) che cristallizzano il luogo e il mezzo. Basta venire nel nostro ufficio e noi chiediamo alla ditta esterna di verificare se sia tutto legittimo. I casi di 'errore' sono davvero rarissimi".

Strisce cancellate dall'usura: può essere questo il problema e la causa delle rimozioni? "Le nostre risorse non sono illimitate e capita che fra una manutenzione e l'altra ci siano dei punti più soggetti all'usura. Ma come già precisato a orientare chi parcheggia l'auto non ci sono solo le strisce: bisogna far riferimento anche ai cartelli e, per quanto riguarda dipendenti, sanno bene dove si può o dove non si può parcheggiare".

Quale il futuro di questo parcheggio fra ampliamenti e miglioramenti?

Il piano direttore dell'Ospedale Maggiore contempla una serie di importanti interventi che potrebbero, in funzione delle necessità, modificare anche l’attuale assetto della sosta delle auto. A tempo debito, insieme al Comune di Bologna, verrà presentato l'intero progetto. “Da alcuni anni l’Azienda incentiva i dipendenti alla mobilità sostenibile (non per tutti chiaramente è possibile e lo sappiamo) e per chi sceglie mezzi pubblici o bicicletta sono previsti incentivi (sconto su abbonamenti e fino a 2 euro al giorno di rimborso da fondo regionale per chi pedala): in questa ottica è già in fase di progettazione esecutiva un parking bici nuovo che va a sostituire e ad ampliare l'attuale area recintata e autosorvegliata, ormai insufficiente. Sarà una zona attrezzata e la si troverà vicina alla mensa della struttura".

Il regolamento (a scanso di equivoci)

La sosta dei veicoli all’interno delle aree private dell’azienda è consentita esclusivamente negli spazi appositamente delimitati e regolamentati da segnaletica verticale e orizzontale. I conducenti sono tenuti a rispettare le seguenti principali regole:

l’area scelta per la sosta deve corrispondere a quella indicata dalla segnaletica per la quale è stata rilasciata l’eventuale autorizzazione o permesso; il mezzo deve essere posizionato in maniera corretta all’interno della superficie delimitata dalle strisce, anche al fine di non causare intralcio e difficoltà di sosta agli altri veicoli e sfruttare al meglio lo spazio a disposizione; il contrassegno di autorizzazione alla sosta deve essere esposto all’interno della parte anteriore del veicolo in modo che sia ben visibile e leggibile dall’esterno; non parcheggiare nelle aree temporaneamente interdette per lavori di pulizia, manutenzione, potature od altre attività di manutenzione ordinaria o straordinaria.

I veicoli che non rispettano tali regole sono soggetti a rimozione da parte del carro attrezzi anche se espongono regolarmente valido contrassegno di sosta. Tutti i dipendenti e i fruitori esterni autorizzati sono tenuti al rispetto di tali regole in tutte le aree dell’ospedale. Vi sono solo alcune aree recintate per ragioni di sicurezza ( area Sert, 118) a cui accedono con chiave solo gli operatori ivi addetti.

I numeri del parcheggio: sono oltre 500 i posti auto per i dipendenti

L’ospedale attualmente ha una dotazione di circa 550 posti riservati ai dipendenti e non vi sono altre aree aziendali disponibili per realizzare altri parcheggi. Il tasso di occupazione delle aree interne all’ospedale da parte di autoveicoli degli operatori è funzione dell’ora del giorno, ed è omogeneo per tutte le aree. Nella fascia oraria di massima compresenza di personale, corrispondente a quella di cambio dei due turni mattina/pomeriggio, risultano in servizio in media 1000-1100 operatori.

Considerando che circa il 65% circa di tali operatori utilizza l’auto per recarsi in ospedale, si può stimare un afflusso nell’area dell’ospedale, nella fascia oraria di punta, di circa 600- 700 autovetture che necessitano di uno spazio di sosta.

Le auto che non trovano posto nelle aree interne dell’ospedale vengono solitamente parcheggiate nelle aree e strade limitrofe all’ospedale che non sono soggette a tariffazione della sosta.

Data la mancanza di aree disponibili per ampliare l’offerta di sosta per il personale, l’azienda sta verificando eventuali possibilità di utilizzo di parcheggi ubicati nelle vicinanze dell’ospedale per ampliare l’offerta di sosta. Si sottolinea, tuttavia, che l’Ospedale Maggiore, è ubicato in area urbana molto servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani dalla mattina presto alla sera e che vedrà, prossimamente, anche la linea rossa del tram servire direttamente la struttura. A tal proposito, l’azienda da molti anni ormai incentiva economicamente i propri dipendenti che scelgono, per recarsi al lavoro, di abbonarsi al servizio di trasporto pubblico o di utilizzare la propria bicicletta anche al fine di ridurre l’impatto ambientale e sanitario che gli spostamenti con mezzo proprio genera".