Da domani scattano nuove strisce blu: i quartieri e le zone interessate

Da domani entrano in vigore nuove strisce blu in alcune zone dei quartieri Santo Stefano e San Donato-San Vitale: multe per chi non avrà il biglietto del parcheggio, che sarà a pagamento negli orari 'lavorativi' (dalle 8 alle 18 dal lunedì al sabato).

Lo riporta il comune in una nota. Dal 15 novembre scorso, informa Palazzo D'Accursio, è iniziato l'invio delle lettere per posta ordinaria con la comunicazione di tutti i dettagli organizzativi ai residenti, e allo stesso tempo sono iniziati i lavori sulla nuova segnaletica.

Personale di Bomob "sta procedendo con la distribuzione di volantini di cortesia per ricordare l'avvio di questa nuova fase". I nuovi stalli a strisce blu, per la gran parte ordinariE, saranno gratis per i residenti, come le strisce riservate ai veicoli con contrassegno di parcheggio per persone con disabilità o al carico e scarico merci.

Le strade interessate dalle nuove strisce blu

I residenti, ricorda ancora Palazzo D'Accursio, hanno diritto alla sosta gratuita, "fino al secondo veicolo per nucleo familiare, in tutte le strisce blu della propria zona di appartenenza, escluse solo quelle 'a rapida rotazione' o 'a tariffa intera', che saranno a pagamento per tutti". I titoli per la sosta gratuita dei residenti sono due per nucleo familiare e sono dematerializzati: le targhe dei veicoli sono inserite automaticamente nella banca dati del Comune e non deve dunque essere ritirato né esposto alcun titolo.

Tra le strade dove dove entrano in vigore le nuove strisce blu ci sono ad esempio via Gandino e via dello Sterlino in zona Giardini Margherita, via Alberti (da Nadi a Sigonio), via delle Fragole, via Parisio e Largo Lercaro sempre al Santo Stefano, mentre in San Donato-San Vitale ci sono ad esempio via Andeini, via Emanuel, via Duse, via Spartaco, via della Campagna e viale Zagabria, oltre ad alcuni stalli lungo via San Donato e via Massarenti.