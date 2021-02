Rifiuti e roulotte 'abitate' nel parcheggio privato di via Emilia Ponente: scatta l'ordinanza

In via Emilia Ponente 3 area parcheggio piena di rifiuti abbandonati, il Comune impone al gestore di ripulire Ordinanza notificata oggi: tutto libero entro dieci giorni, altrimenti scatta la denuncia

Rifiuti di vario tipo, masserizie, suppellettili, abbandonati in un’area adibita a parcheggio ma che oltre ad autoveicoli ospita anche camper e roulotte abitati da persone mai segnalate dal gestore dell’area, legato alla proprietà (l’Agenzia del Demanio, ora Invimit) da un contratto d’affitto: è quanto si sta verificando nell’area di via Emilia Ponente 3, quartiere Porto-Saragozza, segnalata alla Polizia Locale e oggetto dei controlli degli agenti del reparto territoriale che hanno confermato la situazione.

Rifiuti riversati anche in un'area di proprietà del Comune di Bologna

Peraltro i rifiuti vengono in gran parte riversati anche nelle aree accanto al parcheggio, in particolare nello spazio adiacente, di proprietà del Comune di Bologna, e nell’area verde vicina che si trova all’interno dei Prati di Caprara. Essendo il gestore del parcheggio il soggetto che ne dispone in modo esclusivo, e che risulta anche residente in una roulotte all’interno della stessa area, è considerato responsabile dello scarico abusivo dei rifiuti.

Un ordinanza ad hoc firmata oggi: obbligo di ripulire tutto

La conseguenza è un’ordinanza, notificata nella mattinata di oggi, sabato 13 febbraio 2021, con la quale il Comune di Bologna impone al gestore del parcheggio di liberare l’area da tutti i rifiuti, conferendo quelli ingombranti alla stazione ecologica. L’area dovrà essere libera da rifiuti entro dieci giorni o scatterà la denuncia penale del gestore.