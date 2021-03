"Aiutiamoci a tenere i parchi aperti", l'appello-vademecum di Cinnica | VIDEO

Cosa possiamo fare per fare in modo che i parchi vengano utilizzati in maniera responsabile? Da questa domanda nasce il vademecum di Cinnica che ha stilato una lista di buone pratiche per un uso responsabile dei parchi, così da evitare la chiusura come accadde la scorsa primavera.

"Il Comune di Bologna e il sindaco Virginio Merola hanno per il momento deciso di non formalizzare la chiusura dei parchi, appellandosi alla responsabilità di ciascuno per mantenerli aperti. Questa è un'occasione importantissima per permettere a bambinə e ragazzə di poter passare del tempo all'aperto durante il periodo in zona rossa. L’attività all’aria aperta – si legge – infatti è un diritto fondamentale che non può essere sottratto sopratutto ai più piccoli! Oltre ad adottare le regolari misure precauzionali legate al normale contenimento dell'epidemia cosa possiamo fare per fare in modo che i parchi vengano utilizzati in maniera responsabile? Questi sono alcuni dei suggerimenti che ci sono venuti in mente".

Il vademecum parchi aperti di Cinnica

Cerca - se ne hai la possibilità - di evitare di andare al parco nel weekend così da permettere a chi non può andarci durante la settimana di poterne usufruire. Se si diluisce la pressione sui parchi nelle giornate di maggiore criticità è più facile evitare assembramenti

Utilizza i parchi e giardini nei pressi della tua casa, piuttosto che riversarti sui grandi parchi "famosi" che tutti conoscono (per una lista vedi i link che segnaliamo qui sotto ) . Anche se in condizioni spesso non ideali nei quartieri ci sono tantissimi parchetti poco frequentati che vanno valorizzati. Se si evita di riversarsi tutti nello stesso spazio è più facile evitare assembramenti

Se hai bambini che non riposano il pomeriggio scegli gli orari del riposo dei più piccoli per programmare le uscite. Se si distribuiscono gli accessi nel corso della giornata è più facile evitare assembramenti

Portati dei giochi da fare all'aria aperta (palla, bicicletta, monopattino, ecc), in maniera da utilizzare il meno possibile i giochi comuni. Se non ci si concentra tutte nelle stesse zone del parco è più facile evitare assembramenti.

Diffondi il più possibile queste informazioni. Se siamo tutti consapevoli dei comportamenti che è opportuno tenere è più semplice tenere i parchi aperti

Cos'è Cinnica

Cinnica è una associazione composta da persone che hanno istituito una libera consulta per una città dell’infanzia con lo scopo di incontrarsi e lavorare a qualcosa che sta al cuore di tutti, in particolare i bambini e la meravigliosa città di Bologna. Lo slogan usato dalla libera consulta di Cinnica è: "Trasformiamo la città insieme ai bambini!". Siamo un gruppo di associazioni e di persone che ha scelto di incontrarsi e lavorare a un tema che ci sta a cuore: i bambini e la nostra città. Vogliamo Bologna più verde, più libera dalle auto, più silenziosa, con più fontane, con più spazi liberi (senza recinti) dove i bambini, i ragazzi (e non solo) possano sostare, giocare, fare attività fisica, passare del tempo in autonomia. Perché una città con spazi aperti, dove i bambini sono liberi di muoversi è una città più sicura e più bella per tutti.